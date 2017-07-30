Ученый сравнил цены на отдых в Крыму и Турции

Сергей Талк, известный ученый из Латвии, решил сравнить цены на летний отдых в Турции и Крыму, отметив, что крымчане решили «безбожно взвинтить цены буквально на все».
Как информирует replyua.net, об этом Талк пишет на своей странице в Фейсбуке. «Август - разгар сезона, но странное дело, народ назойливо избегает нашей всесоюзной здравницы Крым. Достаточно взглянуть на это объявление, чтобы понять, что за 16 тысяч вы получаете европейскую страну, средиземноморское питание, прекрасные французские и итальянские вина, фрукты и отель европейского уровня», отметил Талк. Также он сообщил и о ценах на полуострове, отметив, что для этой поездки потребуются не меньше 25 тысяч, но за эту сумму турист поселиться в убогом советском санатории, где ему будут давать на завтрак кашу и напиток, напоминающий кофе.
Ученый подчеркнул, что туристы хорошо проинформированы и о ценах, и об условиях в Крыму, поэтому «ни один дурак туда не поедет», поскольку крымчане совсем обнаглели и дерут деньги за обычный «отстой».