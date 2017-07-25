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Эксперт рассказал, кому не поздоровиться после твитта Трампа

Эксперт рассказал, кому не поздоровиться после твитта Трампа
Президент США Дональд Трамп сегодня шокировал украинцев своим новым месседжем в котором обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании. Известный украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний у себя в Facebook прокомментировал месседж американского президента. По мнению эксперта, первый вариант, это то, что Штаты симметричны во всем: как в похвалах, так и в критике. Чтобы ни в чем не заподозрили, Трамп провел ряд встреч, как с украинской, так и российской стороны. Сначала Трамп встретили с Порошенко, потом с Путиным.

«США дают тумаков России, вводя дополнительные санкции, и напоминают Украине, что тоже не все чисто. В этом случае сухари сушить нужно Сытнику, который передал мелкому мошеннику на теме коррупции Сергею Лещенко материалы по Манафорту. Ну, и самому Лещенко пора прощаться с американской крышей за то, что «мочил» Трампа. Без крыши будет сложно зарабатывать на заказухе и строить из себя главного «борца с коррупцией», – написал Тарас Загородний.

Он отмечает, что есть и неприятный контекст для Украины в твитте Трампа. США и РФ «замораживают» войну на Донбассе, но с требованием провести в Украине досрочные парламентские и президентские выборы.
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