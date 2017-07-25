Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует показательно, а именно – принимает радикальные меры и разносит группировку стреляющих автоматчиков. В результате спецоперации силовиков должны быть задержаны все участники бандгруппировки, включая с паханами, всем должны быть «впаяны» серьезные сроки.
Как пишет боец АТО, если первый вариант спускают на тормозах, то «АТОшники» разносят «осиное гнездо» криминалитета из всего, что законно и незаконно. Дмитрий Бабкин не исключает, что будут гореть офисы, будет уничтожено имущество, многим серьезным людям придется уехать за границу, забрав с собой детей и родственников. «При втором варианте общество берет ответственность на себя и заступается за «АТОшников». Никаких репрессий и тяжких последствий для участников второго варианта быть не должно. Между первым и вторым вариантом развития событий должен быть временной промежуток. Власти надо дать время», – написал блогер.
По его словам, он лично готов участвовать в мероприятиях, которые относят ко второму варианту. Он подчеркивает, что на самом деле Украина этого от бойцов АТО и ждет. У правоохранительных органов сейчас прекрасный шанс проявить себя, чем жестче они будут действовать, тем большую поддержку в обществе получат.