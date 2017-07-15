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Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне
Казалось бы прошло три года со времени полного развода Украины и России, третий год идет жестокая война, гибнут люди и при это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, как в Кремле, так и на международной арене, что Украина и Россия – это один народ с одним языком и одной судьбой. Как пишет в своем блоге украинский журналист Алексей Заводюк, видимо Путину не дано понять, что Украина – это не Россия.

«Украинцы как-то вяло отреагировали на его заунывную мантру, потому что спорить с попугаем уже надоело. Лучшим ответом Путину стала реакция украинского общества на наших родных мракобесов», – написал журналист. По его словам, пока в России думают, где бы еще поставить храмы и надо ли вешать святые образа в общественных туалетах и курятниках, украинцы достойно и очень по-европейски отреагировали на поползновения отечественных коррупционеров, которым не дает покоя слава их российских коллег, чем еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне.

«Розенблаты и Дейдеи, воцерковленные до чертиков граждане и блатные, типа Добкина, упорно отказываются верить, что Украина – это не Россия. Им очень хотелось бы превратить страну в дурацкое бродячее Шапито, подобное российскому. Верю, что их ждет большое разочарование», – резюмировал Заводюк.
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