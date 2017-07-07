Блогер: незаменимых нет – хватит уже восхвалять «Siemens», пренебрегая национальными интересами страны

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Известная во всем мире немецкая компания «Siemens» таки решилась в обход санкциям поставить газовые турбины на существующую Севастопольскую и строющуюся Симферопольскую ТЭСы. Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский блогер Екатерина Золотарева, казалось бы – все понятно и очевидно, наша реакция должна быть молниеносной – это украинская территория и любые нарушения наших законов должны быть пресечены максимально быстро и жестко.По словам блогера, несмотря на то, что все замерли в ожидании, как минимум ноты протеста со стороны украинского МИД, но по итогу с удивлением тишина и некоторые дипломаты на полном серьезе рассуждают о том, что нам выгодно взять паузу, чтобы потом поставить в неудобное положение не только Россию, но и Германию, ведь «создав проблемы для Сименса в Украине вы создадите проблемы для самой Украины, да и вообще Сименс положит на нас болт, ведь наш рынок по сравнению с продажами Газпрому – статистическая погрешность и им легче уйти от нас».«Мне ужасно грустно, что я должна объяснять это взрослым и неглупым людям на 4 году войны, но таки потрудитесь понять: да не имеет значения, кто они, что они, как они и откуда они, потому что никто, никогда не смеет нарушать законы Украины. Важно уже понять, что незаменимых нет», – резюмировала блогер.