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Блогер: Порошенко потоптался на тех же граблях, что и Ющенко

Блогер: Порошенко потоптался на тех же граблях, что и Ющенко
Скандал вокруг награждения Атрошенко и Гереги возник из-за традиций предшественников. На протяжении всех лет независимости есть в Украине традиция: награждать государственными наградами табунами к какой-нибудь дате. На этом погорел и Ющенко, наградивший когда-то орденом Кивалова, тем же путем пошел и Порошенко сейчас. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер Сергей Марченко.

Блогер пишет, что по большому счету и Атрошенко, и Герег нельзя назвать злодеями, они вполне проукраинские. Гереги знатные меценаты, поддерживают АТО, ярко выраженной украинской культуры люди, тот же «Эпицентр» всегда патриотически настроен по отношению к Украине. Что касается Атрошенко, то он всегда поддерживали и продвигал лишь украинские ценности в Чернигове и сейчас держит в нашей орбите достаточно сложный в плане симпатий к России регион. «Да, они голосовали за диктаторские законы, но это не та группа людей, что делала это с удовольствием, как Вадик Колесниченко. Вся их вина в том, не смогли встать и сказать «нет». Может я не прав, но мне сложно осуждать за это бизнес. Гереги не герои, они коммерсанты», – написал Сергей Марченко.

Он добавляет, что в этой истории немного неправильно настолько разбрасываться высокими государственными наградами, которые должны быть стимулом для каждого, которые должны иметь единицы в Украине и быть гордостью всей страны. Страна должна поддерживать награждение человека, а не раздувать скандал.
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