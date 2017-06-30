Политолог: с вчерашнего дня в России резко перестали смеяться искандеры

Представитель России в НАТО в интервью газете «Die Welt» по поводу увеличения бюджета НАТО на 12 миллиардов или +4,3% заявил: «Москва резко осудила такое развитие событий. Одни только расходы на оборону европейцев в четыре раза больше, чем бюджет России».
Как пишет известный украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в Facebook, в связи с таким заявлением хочется спросить, что случилось в Москве, что резко перестали смеяться искандеры. «Санкции для России ведь тоже всего лишь комариный укусик, «мы ответим своими санкциями!», правда? И когда в карманах фига, то уже с гораздо меньшими понтами «достаете из широких штанин» мутантно-петушиный паспорт!», – написал политолог.
По словам Алексея Голобуцкого, собственно, вот ради такого внезапного расстройства в Кремле Порошенко и встречался с Трампом, с министром обороны США, с сенаторами, с Макроном, созванивался в конце мая с Трюдо, ведь Канада в том числе увеличила отчисления на оборону, пригласил делегацию НАТО... Политолог подчеркивает, что, если мыслить без шуток, то одним нам не выстоять против империи в 142 миллиона зомбированных людей, которые к несчастью оказались еще и нашими соседями.