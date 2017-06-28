Эксперт: если ответа не будет, то всем нам нужно готовиться к шквалу терактов, потому что в системе есть дыра

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Известный украинский блогер Валерий Пекар у себя в Facebook пишет о том, что убийство офицера-разведчика Максима Шаповала – это непростое убийство из ряда тех, которые мы уже привыкли за три года списывать на войну, где нельзя без потерь. Ни для кого не новость, что диверсанты были всегда и сейчас ими напичкана Украина, но подобные теракты случались только тогда, когда терять было уже нечего и страна-диверсант шла ва-банк.По словам Валерия Пекаря, убийство офицера, по всем признакам выполнено суперпрофессионально и является вызовом всей Службе Безопасности Украины. Это не просто пощечина украинским спецам – это тонки намек, что начало положено, а значит будет и продолжение.Как пишет эксперт, исходя из случившегося, нас ждет только два варианта того, как будут разворачиваться события. Первый вариант: на вызов приходит ответ. Симметричный, асимметричный, любой достойный ответ. Разоблачение террористической группы, например, или смерть российского разведчика аналогичного калибра, или уничтожение группы разведчиков. Второй вариант: на вызов ответа нет и тогда офицерам надо снять звездочки и идти на передовую, а нам всем готовиться к шквалу терактов, потому что в системе есть дыра.