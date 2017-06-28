День Конституции – праздник выходного дня для офисных работников, – эксперт

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Соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна», блогер Валерий Пекар на своей странице в Facebook пишет о том, что обычно считается, что праздник – это отмечание какого-то важного события, которое произошло когда-то и имело огромное значение для тех людей, которые празднуют тот или иной праздник. Спектр праздников может быть совершенно разным: национальный, религиозный или всемирный, например, победа в войне, обретения независимости, смерть выдающегося человека или же люди отмечают важное событие в отношениях человечества и Всевышнего, что переросло в определенную традицию.«Для усиления связи с ценностями, несет праздник, всегда есть ритуалы – ведь действие связывает нас сильнее, чем слова. Например, возложение цветов, военный парад, приветствие людей определенной категории, пение особых песен и чтения особых стихов, особая, раз в год, литургия или религиозный ритуал. А какие ценности несет нам День Конституции? О чем напоминает?», – написал Валерий Пекар.По его словам, на вопрос о ценности праздника Дня Конституции очень сложно ответить. Кажется, единственная ценность этого «праздника» - напомнить нам, что у нас много выходных дней, от чего мы теряем определенную долю национального продукта. Если же взять водителей маршруток и кассиров супермаркетов, военных и полицейских, пожарных и врачей скорой, то все они сегодня работают, так же как и представители сотни других профессий, отдыхает только офисный люд.