Кремль показал, как заставить украинцев капитулировать и просить мир ради возможности купить пиво через терминал, – журналистка

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Известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что после так называемой хакерской атаки стало очевидным, что наша защита полностью дырявая. Оказывается, в 21 веке можно с легкостью взломать сайты правительства, банков и заправок в стране, которая третий год ведет войну. Это – пощечина нашей киберполиции и госсвязи, но есть и более глубокая проблема. В эру цифровых технологий для выигрыша войны необязательно осуществлять широкомасштабное вторжение, можно положить за неделю сайты госучреждений, аэропортов и железной дороги, заблокировать системы расчетов в супермаркетах – и народ будет биться в истерике.По словам журналистки, без танков «Оплот», «Градов», «Пионов» можно заставить украинцев ненавидеть власть и ломануться покупать спички, соль, гречку на базарах и требовать мир ради возможности купить пиво через терминал. «Наши чиновники, в истерике фотографировали вчера свои вирусные компьютеры – яркий пример низкой грамотности граждан по вопросам по кибербезопасности. Живая иллюстрация – как государственные мужи проявляют импотенцию при первой опасности. Страшно представить, какие бы там были фотки в случае авианалета или захвата Кабмина «зелеными человечками», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.Она добавляет, что после случившегося, не помешало заняться повышением киберграмотности граждан. Есть потребность, чтобы киберполиция и СБУ объясняли, что делать, если сайты банков и базовых учреждений: аэропорта, железной дороги, метро поразит более мощный вирус. Это простые, но важные вопросы, ответы на которые позволят избежать паники.