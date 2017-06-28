валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Кремль показал, как заставить украинцев капитулировать и просить мир ради возможности купить пиво через терминал, – журналистка

Кремль показал, как заставить украинцев капитулировать и просить мир ради возможности купить пиво через терминал, – журналистка
Известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что после так называемой хакерской атаки стало очевидным, что наша защита полностью дырявая. Оказывается, в 21 веке можно с легкостью взломать сайты правительства, банков и заправок в стране, которая третий год ведет войну. Это – пощечина нашей киберполиции и госсвязи, но есть и более глубокая проблема. В эру цифровых технологий для выигрыша войны необязательно осуществлять широкомасштабное вторжение, можно положить за неделю сайты госучреждений, аэропортов и железной дороги, заблокировать системы расчетов в супермаркетах – и народ будет биться в истерике.

По словам журналистки, без танков «Оплот», «Градов», «Пионов» можно заставить украинцев ненавидеть власть и ломануться покупать спички, соль, гречку на базарах и требовать мир ради возможности купить пиво через терминал. «Наши чиновники, в истерике фотографировали вчера свои вирусные компьютеры – яркий пример низкой грамотности граждан по вопросам по кибербезопасности. Живая иллюстрация – как государственные мужи проявляют импотенцию при первой опасности. Страшно представить, какие бы там были фотки в случае авианалета или захвата Кабмина «зелеными человечками», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.

Она добавляет, что после случившегося, не помешало заняться повышением киберграмотности граждан. Есть потребность, чтобы киберполиция и СБУ объясняли, что делать, если сайты банков и базовых учреждений: аэропорта, железной дороги, метро поразит более мощный вирус. Это простые, но важные вопросы, ответы на которые позволят избежать паники.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
32234

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

28 июн 2017
16898

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В День Конституции Украины Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил о том, что российская недоимперия не сможет остановить Украину с помощью кибератаки и войны, а также поздравил всех украинских

27 июн 2017
13496

Манн: неужели все украинцы такие, как Ляшко? Почему это чудище представляет Украину в Европе?

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что украинская делегация в ПАСЕ продолжает укреплять дружеские отношения с

28 июн 2017
12888

Манн: украинская делегация в ПАСЕ поражает европейцев «истинно европейской культурой», что вызывает абсолютное омерзение

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что делегация Украины в ПАСЕ делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Европой, привлечь европейских

28 июн 2017
11797

Портников: с Путиным надо поступать так, как это сделал Макрон

Виталий Портников, украинский журналист, считает, что для «отучения Путина говорить неправду и устраивать публичные провокации» необходимо всегда ловить за руку российского президента, как это сделал

Последние новости

День Конституции – праздник выходного дня для офисных работников, – эксперт

Блогер: Україна крутіша за стандарти НАТО

Дослідження показало, що імідж США погіршився за президента Трампа

Блогер: чи ризикне Порошенко почати з себе самого?

Дуров погодився надати Роскомнадзору інформацію про Telegram

Пришло время всем нашим спецслужбам приходить в полную боеготовность, – блогер

Блогер та телеканал Zik опинились в епіцентрі скандалу

Ціна російської агресії зростає – президент України про нові санкції проти РФ

Керівник МЗС Німеччина поїхав до Росії за «конструктивом»

Кремль показал, как заставить украинцев капитулировать и просить мир ради возможности купить пиво через терминал, – журналистка

Загиблий внаслідок підриву авто на Донбасі полковник СБУ був співробітником контррозвідки – Геращенко

Финансист: Путин боится, что бизнес России отдаст предпочтение Украине – это и будет то самое поражение в войне

Канада та країни Європи збільшать обороні витрати

День Конституции напоминает о решимости покончить с советчиной и сделать навстречу чему-то новому, – журналистка

Журналистка: Манафорт –профессионал пиара, а Холодницкий – профессионал новых отмазок

У «ДНР» почали штрафувати власників авто з українськими номерами

У Чехії ліквідовано «представництво «ДНР»

Український представник виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ

Умиротворення Росії може призвести до Третьої світової війни – Геращенко

Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

 Новости за день