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СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Финансист: Путин боится, что бизнес России отдаст предпочтение Украине – это и будет то самое поражение в войне

Финансист: Путин боится, что бизнес России отдаст предпочтение Украине – это и будет то самое поражение в войне
В Украине многие «патриоты» критически восприняли то, что российский бизнесмен Михаил Фридман выступил главным спонсором джазового фестиваля во Львове. По словам финансового аналитика Сергея Фурсы, прежде, чем давать волю эмоциям и критиковать все и всех, что связано с Россией, нужно мыслить более реалистично и рационально.

Как пишет Сергей Фурса, если российский бизнесмен вкладывает в Украину – это не «зрада», это «перемога». «В нашей гибридной войне с Россией ключевое – это экономика. Мы не можем взрывать их генералов в Москве, к сожалению или счастью, но мы можем выиграть у них конкуренцию за умы, за капитал. Это основные активы 21 века. Украина должна переманивать креативных и умных людей оттуда, которые бы вкладывали свои знания и деньги в нашу страну. Украина должна выигрывать конкуренцию за не определившегося инвестора, который выбирает между Украиной и Россией», – написал Фурса.

Он добавляет, что этого же больше всего и боится Путин, что российский бизнес будет вкладывать деньги не только в Россию, но и в Украину, а со временем отдаст предпочтение Украине, как основному месту для своего бизнеса.
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