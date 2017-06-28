Финансист: Путин боится, что бизнес России отдаст предпочтение Украине – это и будет то самое поражение в войне

В Украине многие «патриоты» критически восприняли то, что российский бизнесмен Михаил Фридман выступил главным спонсором джазового фестиваля во Львове. По словам финансового аналитика Сергея Фурсы, прежде, чем давать волю эмоциям и критиковать все и всех, что связано с Россией, нужно мыслить более реалистично и рационально.
Как пишет Сергей Фурса, если российский бизнесмен вкладывает в Украину – это не «зрада», это «перемога». «В нашей гибридной войне с Россией ключевое – это экономика. Мы не можем взрывать их генералов в Москве, к сожалению или счастью, но мы можем выиграть у них конкуренцию за умы, за капитал. Это основные активы 21 века. Украина должна переманивать креативных и умных людей оттуда, которые бы вкладывали свои знания и деньги в нашу страну. Украина должна выигрывать конкуренцию за не определившегося инвестора, который выбирает между Украиной и Россией», – написал Фурса.
Он добавляет, что этого же больше всего и боится Путин, что российский бизнес будет вкладывать деньги не только в Россию, но и в Украину, а со временем отдаст предпочтение Украине, как основному месту для своего бизнеса.