День Конституции напоминает о решимости покончить с советчиной и сделать навстречу чему-то новому, – журналистка

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День Конституции напоминает, что Украина однажды смогла принять собственную Конституцию взамен немного поправленного варианта Конституции УССР. На тот момент продолжала действовать куча советских законов во всех сферах общественной жизни. Более того, этой советчиной пропитано все законодательство и все общественные институты до сих пор. Об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Елена Адаменко.По ее словам, к примеру, тот же Трудовой кодекс и сейчас в основе советский и именно эта повсеместная советчина не позволяет нам наладить конкурентную экономику, достичь благосостояния для большинства граждан, реформировать институты власти.«Зато, когда-то депутатам Верховной Рады хватило решимости и появился один из основных атрибутов государственности – Конституция Украины. И это уже была не советское наследие, а совершенно новый сделанный для новой страны документ, который твердо подтвердил наш суверенитет. Произошло это именно 28 июня 1996 года. Вот об этом и напоминает этот праздник – о решимости сделать шаг к новому себе», – подытожила журналистка.