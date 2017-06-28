Журналистка: Манафорт –профессионал пиара, а Холодницкий – профессионал новых отмазок

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что у его ведомства нет доказательств о причастности Манафорта к черной бухгалтерии Партии регионов. Манафорт же в свою очередь не скрывал того, что он получил от Партии регионов 17 миллионов долларов за выборы 2012 года, по пиар-стратегии и договору с Рыбаком. Манафорт подал официальную форму в Минюст США согласно закону о регистрации лиц, которые работают в интересах чужих правительств.
Как пишет в Facebook известная украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, интересно то, что во всей это ситуации нет чувства отвращения к Манафорту. Он специалист своей сферы, с особым почерком – браться за грязных клиентов, со списком VIP-клиентов от Рейгана до Трампа и Маккейна. «Сорок лет подряд обходить конкурентов-пиарщиков - признак особого таланта. Холодницкий же – просто балабол, которому надо выдумывать новую отмазку, если сунут носом в официальное представление Манафорта в Минюст США», – написала журналистка.
Она отмечает, что в прошлом году глава САП стал лидером среди чиновников по размеру премии самому себе – 816 тысяч 342 гривны. Еще Холодницкий запомнился разве что черными носками под летние шорты и тем, что захотел стать вице-президентом ФФУ.