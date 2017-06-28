Блогер: на месте СБУ я такие кибератаки проводил бы каждые 2-3 месяца

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Как пишет известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook, если говорить о том, кто организовал масштабную кибератаку в Украине, то нельзя исключать, что это дело рук Москвы. По словам Вовнянко, такое мнение возникло не потому, что для украинцев на ближайшие 10 лет во всем всегда виноваты россияне, а потому что так бестолково и кратковременно ее могли организовать только в Кремле.«На сколько они вырубили серверы по учреждениям, корпорациям, фирмам? На 3-4 часа и все? Бизнес безусловно понес потери, ведь время для него – это деньги, но, по оценкам специалистов, пострадали только те компании, где не тратили деньги на обновление оборудования и на зарплаты айтишникам. Там, где не жмотились – обошлись легким испугом», – написал блогер. Он добавляет, что теперь местные бизнесмены по-другому будут смотреть на этот вопрос.По мнению Дмитрия Вовнянко, исходя из всего выше перечисленного становится понятно, что нас просто потренировали, заставили относиться к угрозе всерьез. Есть только одна страна, которая блещет умом и остроумием именно так. Такие кибератаки делать надо значительно мощнее, на усыпленного клиента и действительно в час Ч. Например – когда мы пойдем на Донбассе в масштабное наступление. «На месте СБУ я такие атаки проводил бы каждые 2-3 месяца – для тренировки, чтобы люди не расслаблялись и не забывали – война в стране на секундочку», – подытожил блогер.