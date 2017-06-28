Пузанов: сегодня украинцы должны вспомнить, что им нужно бороться за свои права

Александр Пузанов, лидер киевского «Оппозиционного блока», заявил о том, что в День Конституции Украины вспоминают о ценностях, на которых было построено государство, и власти, как обычно, говорят об этом громче всех остальных, но после этого дня благополучно забывают о сказанном.
Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, Пузанов подчеркнул, что власти сами нарушают Конституцию, поскольку устраивают дополнительные проверки для переселенцев, закрывают украинцам доступ к информации, изобретают реформы, которые не дают положительного результата. «Устанавливая коммунальные тарифы, при которых многим семьям не хватает всего их дохода, чтобы оплатить отопление, газ, электричество и горячую воду, правительство Украины нарушает Конституцию», отметил политик. По его словам, украинцы теперь в прошедшем времени говорят о достойной жизни, и за это нужно «благодарить» только правительство.
«Так называемыми «реформами» граждан лишают обеспеченной старости, работы, собственного жилья. День Конституции – повод вспомнить о том, что за свои права надо бороться», добавил украинский оппозиционер. По его мнению, власти Украины масштабно наступают на социальные права граждан.