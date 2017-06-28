Мысягин: давно я не слышал о таком отношении к военным на передовой! Следующий пост будет очень жестким!

Юрий Мысягин, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке просит всех украинских журналистов обратить внимание на свой пост, и не быть равнодушными к происходящему, информирует replyua.net.
По словам Мысягина, звонила с передовой женщина-боец и буквально умоляла решить проблему – по ее словам, на передовой наблюдаются серьезные проблемы обеспечения, но даже при этом подразделение продолжает продвигаться вперед, быстро закрепляется на новых позициях, потихоньку продвигается все дальше и дальше. «Я предупреждаю...пост будет очень и очень жёсткий, потому что там происходит полный пи@дец. Давно я не слышал про такое сучье отношение к военным на передовой, и я ничего не понимаю, когда происходят такие вещи», отмечает волонтер.
По его словам, в самое ближайшее время он постарается собрать всю необходимую информацию и разместить ее на своей странице в Фейсбуке. Мысягин призвал журналистов не проходить мимо и обязательно опубликовать это сообщение.