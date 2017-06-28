Журналист назвал три необходимых действия Украины, чтобы она стала полностью независимой от РФ

Юрий Бутусов, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что украинским властям необходимо срочно закрыть все банки с российским капиталом, ввести запрет на российское программное обеспечение, а также ввести визовый режим с РФ.
Как сообщает replyua.net, Бутусов подчеркнул, что, несмотря на большие потери в будущем, придется резать по живому, поскольку в этом возникла необходимость. «Война продолжается, потому что Путин уверен, что сможет вернуться в Украину, сможет повлиять на возвращение управляемой Кремлем власти, сможет расшатать страну изнутри и надавить военным вторжением. Путинская Россия всегда будет смотреть на Украину как на мятежную колонию, всегда будет стараться ее уничтожить», считает Бутусов.
По его словам, сейчас также нужно задуматься над тем, чтобы вернуть в государственную собственность все предприятия, которые были захвачены российскими компаниями, поскольку они теперь работают только в интересах экономики России, а российская сторона, в свою очередь, никогда не захочет переговоров и не пойдет на компромиссы.