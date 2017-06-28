Политолог: из-за кибератак дешевле и проще будет отключить Россию от Интернета, чем бороться с хакерами

Кирилл Сазонов, известный украинский политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал массовую хакерскую атаку на сайты государственных структур Украины.
Как информирует replyua.net, Сазонов отметил, что всем давно понятно, откуда растут ноги у этих кибератак, и раньше они совершались и на европейские государства, и на Соединенные Штаты. «Слушайте, может всем выйдет дешевле отключить Россию от интернета совсем? Ну, в самом деле, они там еще со Сталиным носятся и с Николаем Вторым, то есть живут в прошлом веке - зачем им этот интернет?», отмечает политолог. По словам Сазонова, россиянам вообще всемирная паутина не нужна, поскольку вместо нее они могут выбрать любой забор, где можно повесить объявления о продаже боярышника или же информационную «листовку» о том, где и в какое время «состоится порка крепостных».
«Только не надо делать из этого статуса новость «Украинский политолог призвал отключить в России интернет», - это шутка. А с другой стороны, если вам это интересно, делайте», шутит Кирилл Сазонов.