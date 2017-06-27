Дипломат: государство потеряло монополию на применение силы, не может защитить никого и ничто

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко у себя в Facebook пишет о то, что какой бы серьезной и необычно не была ситуация с кибератакой, все равно не стоит ее слишком драматизировать. Мы неоднократно слышали, что что-то подобное происходило в той же самой Великобритании, США и там не смогли предотвратить атаку, а только лишь боролись с проявлениями, поэтому рассказывать, что Украина не смогла предотвратить атаку хакеров – это не совсем трезво и справедливо. Мы конечно не глупее всех названных, но системности и ресурсов нам явно не хватает.
По словам дипломата, если в сфере кибербезопасности нам есть еще куда расти, то предотвращать теракты наши спецслужбы уже должны на раз-два. Сначала ГУР потерпел ощутимый удар в результате убийства российского беглеца Вороненкова. Теперь вот очередная «пощечина» в виде убийства офицера-разведчика Максим Шаповала.
«Здесь поздно что-то драматизировать. Отставки, которые должны быть, но которых не будет в нашей прогнившей системе «одной из самых мощных в Европе», тоже уже ничего не решат. Даже выводы новые сделать уже не получится. Можно лишь повторить: государство потеряло монополию на применение силы, не может защитить никого и ничто», – резюмировал Богдан Яременко.