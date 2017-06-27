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СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Максакова: Денис погиб за правду

Максакова: Денис погиб за правду
Мария Максакова, вдова убитого Дениса Вороненкова, считает, что ее муж погиб за правду. Как информирует replyua.net, Максакова дала большое интервью Дмитрию Гордону на канале 112 Украина, и отметила, что отпевание убитого во Владимирском соборе благословил митрополит Филарет, глава Украинской православной церкви.

«И если уж говорить о каких-то высоких категориях, о душе человека, то Денис, конечно, жил, как король, погиб, как король, и отпет был, как король. В этом отношении он был взвешен на божественных весах и, в отличие от одного библейского персонажа, не был найден очень легким», отметила бывший депутат Госдумы. По ее словам, она интересовалась, можно ли получить благословение патриарха, и ее отвели к самому Филарету.

«Он вышел, смотрел на меня довольно долго и через какое-то время сказал: "Ми всі умрем. Але він загинув за правду". И вот с этого момента я поняла, что мы еще встретимся там и все обсудим. Но это тяжелейшее испытание для меня, потому что жизнь без него – это пытка», добавила Максакова.
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