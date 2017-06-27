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Романенко: национальная формула успеха – «якось воно буде» в этот раз может не прокатить

Романенко: национальная формула успеха – «якось воно буде» в этот раз может не прокатить
Известный украинский журналист и блогер Юрий Романенко у себя в Facebook пишет о том, что вся эта хакерская вирусная атака – это еще одно подтверждение того, что мы по прежнему живем даже не в 20, а в 19 веке и мыслим еще теми методами защиты. Этот вирус, который сегодня «подорвал» все в Украине уже минимум полгода, если не больше, атакует инфраструктуру по всему миру и в Украине, как минимум спецы по безопасности об этом слышали.

Юрий Романенко пишет, что в Британии была похожая ситуация, там была парализована система здравоохранения, но в Украине, как всегда посчитали, что мы никому не интересны и нас могут взять только танками, а технику для обороны мы закупаем, народ призываем, а следовательно – бояться нечего. Оказалось, что не так. То, что лежит за пределами материального мира, то есть то, что нельзя пощупать, потрогать, понюхать – не существует для нашего населения и элит и только после того, как сам министр с удивлением видит у себя на мониторе надпись о блокировке, начинается сначала интерес, а потом – паника.

«Вместо того, чтобы решать проблему, лучше закрыть глаза в надежде, что все само собой... Или Обама-Трамп прилетит с летальным оружием и печеньками. Важнейшая составляющая национальных верований – вера в чудо, зафиксированная в формуле «якось воно буде». На каждый вызов есть этот универсальный ответ», – резюмировал блогер.
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