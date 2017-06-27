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Эксперт: надо брать за жабры эту стерву Ленку Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

Эксперт: надо брать за жабры эту стерву Ленку Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях
В Киеве совершен теракт против офицера Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала. Погиб человек – это уже страшная трагедия, а еще был нанесен удар по безопасности и обороноспособности нашего государства. Ведь всем понятно, насколько важными в условиях гибридной войны являются действия разведки и контрразведки. В частности, следствием их работы является то, что диверсионные группы РФ не могут безнаказанно проводить теракты против мирных жителей в наших городах. Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Тарас Черновил.

Он высказал предположение, что это убийство является мгновенным актом мести за ликвидацию нашими военными диверсионно-разведывательной группы, которой руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак. Это говорит о том, что наших офицеров-разведчиков российские диверсанты держат на мушке. За Максимом Шаповалом следили, отработали маршруты, образ жизни, определили потенциальные места и методы убийства и ждали приказа. Как пишет Тарас Черновил, первое, что нужно сделать, так это повторить действия, которые для безопасности своих высших офицеров совершила СБУ в 2014 году, а это мощная охрана, временное проживание вне места постоянного проживания и тому подобное. «Такой регламент упреждающих мер уже наработан, а еще надо брать за жабры эту стерву Ленку Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях. О нас же врали на весь мир, что есть какие-то тайные тюрьмы СБУ, давайте ей такую первую откроем. Почему Лукаш? Потому что она – единственная ниточка, которая может вывести на того изменника, благодаря которому и произошло нынешнее убийство», – написал эксперт.

Он добавляет, что не зря же при правительстве Януковича ее муж Григорий Ильяшов председательствовал в Службе внешней разведки Украины. Он сдал российским спецам всю детальную информацию о наших разведчиках, причем такие паки-досье были сформированы еще далеко до начала революции Достоинства. «Известен случай, когда во время каких-то празднеств в торжественном заседании присутствовал один из руководителей ГРУ ГШ РФ. Более того, Ильяшов открыто передал ему специальный пакет фактически с досье на старший офицерский состав разведки», – подытожил Черновил.
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