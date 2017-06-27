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Политолог: кибератака РФ – эта спланированная акция ко Дню Конституции, плюс раздражителем послужил Макрон с Порошенко

Политолог: кибератака РФ – эта спланированная акция ко Дню Конституции, плюс раздражителем послужил Макрон с Порошенко
Украинский политолог Алексей Голобуцкий у себя в Facebook пишет о том, что убийства сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала и кибератаки накануне Дня Конституции следовало ожидать. Впрочем, если не именно того, что случилось, то какой-то другой жуткой пакости со стороны Кремля, ведь раздражителем, вполне вероятно, могли стать вчерашние события.

Как пишет политолог, без лукавства можно сказать, что вчерашняя встреча президентов Франции и Украины была более, чем удачной, не было никаких недосказанностей, намеков или пустых обещаний. Был дан сигнал Путину про обновление Минских соглашений и захват российских военных на фронте. Как результат – сегодня показательная «акция возмездия». Алексей Голобуцкий высказал уверенность, что, если бы завтрашний день не был официальным выходным, когда атаку большинство просто не заметили бы, нашу информационную систему атаковали бы именно завтра, именно ко Дню Конституции.

«Русские циничны – поэтому два месяца, оставшиеся до Дня Независимости, необходимо посвятить тотальной проверке и укреплению всех возможных рубежей, в том числе информационных», – резюмировал политолог.
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