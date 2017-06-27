Блогер: волшебной таблетки от кибератак не существует, но, если и дальше ничего не предпринимать, то завтра может быть поздно



Очередная активная фаза атак, которая сегодня накрыла Украину – это яркое свидетельство недостаточного понимания того, что такое современные кибератаки среди ИТ специалистов, а главное – среди топ-менеджеров, которые принимают решение о выделении бюджетов на киберзащиту и применение тех или иных технологий. Просто технологии сегодня не могут защитить ни компании, ни организации от таких кибератак. Об этом в своем блогер пишет



По его словам, такие атаки не происходят сегодня на сегодня, такие атаки на языке специалистов называются APT атаками – хакеры проникают и находятся внутри сетей длительное время, изучают их, мимикрируют в среду информационных систем, устанавливают дополнительные бэкдоры и «спящих агентов», чтобы после очередной активной фазы снова вернуться, и в нужное время запускают финальную фазу атаки направленную или на вывод систем из строя, или на блокировку данных, или на комбинацию целей.



Блогер отмечает, что Украине нужно не ждать следующих атак, не думать, что, если сейчас нас не затронули, то в следующий раз тоже не заденет. «Хакеры остаются в ваших сетях и в дальнейшем, если мы ничего не делаем для их искоренения и не внедряем технологии и процессы активной защиты! Только активная защита может минимизировать риски и масштабы APT атак», – резюмировал блогер.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Очередная активная фаза атак, которая сегодня накрыла Украину – это яркое свидетельство недостаточного понимания того, что такое современные кибератаки среди ИТ специалистов, а главное – среди топ-менеджеров, которые принимают решение о выделении бюджетов на киберзащиту и применение тех или иных технологий. Просто технологии сегодня не могут защитить ни компании, ни организации от таких кибератак. Об этом в своем блогер пишет политический обозреватель Виктор Цибулько.По его словам, такие атаки не происходят сегодня на сегодня, такие атаки на языке специалистов называются APT атаками – хакеры проникают и находятся внутри сетей длительное время, изучают их, мимикрируют в среду информационных систем, устанавливают дополнительные бэкдоры и «спящих агентов», чтобы после очередной активной фазы снова вернуться, и в нужное время запускают финальную фазу атаки направленную или на вывод систем из строя, или на блокировку данных, или на комбинацию целей.Блогер отмечает, что Украине нужно не ждать следующих атак, не думать, что, если сейчас нас не затронули, то в следующий раз тоже не заденет. «Хакеры остаются в ваших сетях и в дальнейшем, если мы ничего не делаем для их искоренения и не внедряем технологии и процессы активной защиты! Только активная защита может минимизировать риски и масштабы APT атак», – резюмировал блогер.