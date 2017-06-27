Журналист: взрыв автомобиля полковника ГУР Минобороны и импичмент Порошенко от «Батькивщины», – очень тревожные тенденции

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Известный украинский блогер и журналист Юрий Романенко у себя в Facebook пишет о том, что некоторые тенденции, которые сегодня произошли в Украине дают повод задуматься о том, что наша оборона еще слишком слаба, как для обороны 21 века. Утро в Киеве началось с того, что взорвали полковника ГУР Минобороны. Это не первый случай за последние полгода, когда уничтожается специалист такого уровня.По словам журналиста, сейчас взломаны компьютерные сети в нескольких министерствах, еще на одной из АЭС. Подверглись атаки несколько мощных медиахолдингов, «Новая почта», банки.«Вчера утром СБУ предотвратило попытку забросать коктейлями Молотова офис «Батькивщины». Задержаны несколько человек, которые ранее задерживались при блокировании границы с Польшей. СБУ говорит, что связаны с российскими спецслужбами», – написал Романенко. Он добавляет, что все это подается под тем соусом, что на прошлой неделе с подачи однопартийцев Тимошенко облсовет Киевской области принял решение об обращении в парламент с требованием импичмента Порошенко. Новость тут же была подхвачена российскими СМИ.