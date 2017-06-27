Блогер: украинцы становятся более востребованы не только в Украине, но и в мире

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40 тысяч пассажиров перевез за сутки аэропорт Борисполь и это абсолютный рекорд аэропорта за все время его работы, такое мнение для СМИ высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 40% – рост пассажиропотока на авиационном транспорте за первые 5 месяцев 2017 году в сравнении с тоже рекордным 2016 и министр обещает, что это далеко не предел, пишет у себя в Facebook известный украинский блогер Сергей Марченко.По его словам, это прекрасный показательный пример того, как наша страна может реализовать свой огромный потенциал. Расположение Борисполя обязывает становиться крупнейшим хабом и забрать у Москвы трафик из Европы и Средней Азии. Сергей Марченко добавляет, что еще так же много нераскрытых возможностей Украины, множество полезных ископаемых, а главное – это люди, труду которых в Европе нет цены.Сергей Марченко отмечает, что украинцы действительно очень востребованы. «Если говорить о конкретном примере с транспортом, с начала года эта категория активно росла. Количество вакансий в ней на Work.ua в январе выросло на 82% относительно января прошлого года. Тоже рекордного, кстати, как и у авиаторов. В среднем, за полугодие, среднемесячный рост количества вакансий на транспорте составил 61%», - резюмировал блогер.