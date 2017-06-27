Блогер: Филатов понял, что пришло время опять перекрашиваться

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Украинский блогер Кирилл Данильченко у себя в Facebook пишет о том, что ему долго не давал покоя вопрос, что же на самом деле происходит в Днепре, что случилось с патриотом Борисом Филатовым, который хоть никогда и не относился к самым преданным патриотам, но во всяком случае позитивно отзывался об Украине, делал все возможно для поддержки украинских защитников. Как пишет блогер, не ясно, чего Филатов впускает в свою команду личностей вроде Епифанцевой.«Ну, неужели не было офицера из ОБНОН или «Сокола», следствия, наконец? Не было никого в замы кроме предводительницы Партии регионов по Днепру? Вся эта риторика у Филатова про сложный город, про политику, про альтернативу – она «ватная» и хочет он собрать себе немного ватного электората. Наступил очередной момент перекраситься», – написал блогер.Он добавляет, что скорее всего Борис Филатов просто понял, что той поддержки, которая была у него раньше уже давно нет. Майдановцы, ветераны, патриоты, активные умные люди, те, на кого он опирался раскусили мэра Днепра и больше не желают его понимать и поддерживать. Филатов прекрасно понимает, что в Днепре еще достаточно электората товарища Вилкула, который может переметнуться под крыло Филатова.