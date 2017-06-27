Вместо проспекта Шухевича – проспект Анны Французской

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Последние пару месяцев украинские политики неоднократно повторяют, что в процессе декомунизации и переименования улиц не мешало бы назвать какой-то киевский проспект именем Анны Французской. По мнению инициаторов такого переименования, так мы сможем не только поступить патриотично, но разрешить споры по поводу скандального проспекта Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер и журналист Юрий Романенко.«Возили бы Макрона по такому проспекту и рассказывали, что 1000 лет назад здесь ела-спала Анна Французская, а вот там она вылепила своего первого глиняного крокодильчика детскими ручками. В этом крокодильчике ребенок пророчески увидел свою грустную судьбу, потому у него были такие печальные глаза в которых светилась тоска по родине», – написал Юрий Романенко. Он добавляет, что вдоль этого проспекта появилось бы множество магазинчиков, где для туристов продавались бы всяческие магнитики, пледы а-ля Ярославна, любимый напиток Анны из лесных ягод, элексир вечной молодости на базе гречаного меда.Как пишет блогер, потом постепенно киевляне, которые проживали на проспекте начали бы называть французами. Романенко отмечает, что на самом деле все это непосильная фантазия. Дальше проспекта Шухевича-Бандеры мысль бывших комсомольцев не взлетит, поэтому Анна Ярославна так и останется во Франции.