Дипломат: если не проверить карты президента, - результат есть. А если их проверить?

Богдан Яременко, известный украинский дипломат, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал итоги переговоров Петра Порошенко с иностранными лидерами, информирует replyua.net.
По словам бывшего генконсула в Стамбуле, после этих переговоров у него возникло множество вопросов – и если не проверять карты украинского президента, то, вроде бы, результат видим, но, если их проверить? Яременко цитирует заявление президента и отмечает, что он не может понять, как можно с высокопоставленными американскими лицами снять препятствия на пути по закупке угля, но при этом не подписать контрактов, и, как во Франции удалось договориться о том, что инвесторы из этой страны будут себя комфортно чувствовать в нашей стране? «Посещать другие страны и делать от имени Украины заявления – это самая что ни на есть президентская работа. Но президент не имеет полномочий и компетенции в вопросах торговли и экономики. Это полномочия правительства или хозяйствующих компаний», пишет Яременко.
По его словам, устные договоренности президента звучат весьма сомнительно, и почему Порошенко выдает за свое достижение договоренность о визите американского министра обороны в Украину?