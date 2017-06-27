валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины
Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что российские власти не могут слишком длительное время держать полуостров в оккупации, и уже совсем скоро появятся предпосылки для возвращения Крыма в состав Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Арестович уверен, что Россия не сможет удержать полуостров.

«Прогнозы, что Крым никогда не вернется в Украину, – это все глупости. Они потеряли пол-Европы, захваченной по результатам Второй мировой войны. Они уже не удержат Крым. Одно то, что мы прекратили поставки пресной воды туда, показало, что там будет экологическая катастрофа», отметил эксперт. По его мнению, главная проблема России заключается в том, что на развитие и поддержание Крыма нужны огромные деньги, и РФ не сможет экономически поддерживать полуостров.

«Каждый день удержания Крыма российская экономика, которая пребывает под санкциями и структурными изменениями, которые ей не на пользу, строительство Крымского моста, поставки туда - это еще один жернов на шее России. Это ей очень дорого обходится», отметил Арестович и добавил, что все больше крымчан недовольны присоединением к РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
10331

Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что Владимир Путин столкнулся с новой и очень опасной проблемой – отсутствием контактов с мировыми лидерами, и сейчас российский

26 июн 2017
7973

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как

26 июн 2017
7869

Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал придерживаться норм дипломатии и

26 июн 2017
7815

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для

Последние новости

Трамп отказывается признавать новые санкции против России

Политолог: с какой целью Тиллерсон приедет в Украину

После начала президентства Трампа популярность США начала снижаться

Петренко: проект «Брак за сутки» уже подтвердил свою эффективность

Древний метеорит упал на жилой дом в Нидерландах

В Адміністрації Порошенка пояснили суть «Формули Макрона»

Стала відома вартість Великого Бар’єрного рифу

Ситуація в АТО: У ЗСУ без втрат, терористи 18 разів відкривали вогонь

Дипломат: если не проверить карты президента, - результат есть. А если их проверить?

В Росії трапився рецидив тоталітаризму: Соціолог про любов росіян до Сталіна

У НАТО заявили про зростання загрози з боку Росії по всім напрямкам

Останки Сальвадора Дали будут эксгумированы в Испании

Названа страна, экспортирующая в Украину самые большие объемы вина

Самое большое европейское казино появится на Кипре

Трамп закликав до швидкого вирішення проблеми КНДР

Польща прийняла понад 1,8 мільйона переселенців з України – Євродепутат

Футболисты из Европы намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Брайза: в РФ обещают, что жизнь улучшится, но мы говорим о грубом нарушении международного права!

ЗМІ про зустріч Трампа з Путіним: в планах ще немає, але можна уявити все, що завгодно

 Новости за день