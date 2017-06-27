Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что российские власти не могут слишком длительное время держать полуостров в оккупации, и уже совсем скоро появятся предпосылки для возвращения Крыма в состав Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Арестович уверен, что Россия не сможет удержать полуостров.
«Прогнозы, что Крым никогда не вернется в Украину, – это все глупости. Они потеряли пол-Европы, захваченной по результатам Второй мировой войны. Они уже не удержат Крым. Одно то, что мы прекратили поставки пресной воды туда, показало, что там будет экологическая катастрофа», отметил эксперт. По его мнению, главная проблема России заключается в том, что на развитие и поддержание Крыма нужны огромные деньги, и РФ не сможет экономически поддерживать полуостров.
«Каждый день удержания Крыма российская экономика, которая пребывает под санкциями и структурными изменениями, которые ей не на пользу, строительство Крымского моста, поставки туда - это еще один жернов на шее России. Это ей очень дорого обходится», отметил Арестович и добавил, что все больше крымчан недовольны присоединением к РФ.