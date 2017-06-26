Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как минимум по двум пунктам подыграть России. Сначала Тимошенко заявила, что Минские соглашения это зло, и их нужно немедленно разорвать и неважно, что ЕС и США наказывают Россию за нарушение этих соглашений, и даже не так важно, что три года назад танки были на счет «единицы», а сейчас на счет «сотни». Юрий Бирюков пишет, что возможно просто совпадение, но есть только одна страна, которая всячески пытается доказать то же, что и Тимошенко, выступая против Минских соглашений – Россия.
Как пишет волонтер, еще одна тема, которая не дает спокойно спать Тимошенко – это рынок земли, против которого Тимошенко протестует и собирает подписи. «Плохой опыт соседних стран, плохой-плохой: Австрия, Польша, Болгария, Германия, Голландия – везде рынок земли свободный», – написал Бирюков. Он добавляет, что зато Тимошенко сегодня заявила о том, что именно угольная промышленность должна стать основой энергетической независимости.
«Знаете, почему Тимошенко не найдет себе покоя? Знаете, почему она, с пеной эпилептика у рта, носится с идеей досрочных выборов? Да просто через два года ей уже ничего не светит, от слова совсем. В стране много зрадофилов, кто спорит, но клинических идиотов все-таки не хватит и на преодоления 5%-го барьера», – написал Юрий Бирюков.