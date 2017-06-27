Политик: теперь многие украинцы жалеют о том, что не были в тот день в Николаеве и не участвовали в празднике с Савченко



Тарас Чорновил, известный украинский политик, считает, что тысячи украинцев уже не раз пожалели о том, что не находились в Николаеве в тот момент, когда Надежду



Как



По его словам, французы знают всю политику Ле Пен, и она была известна с самого начала, а вот с Савченко совсем другая история. Миллионы украинцев ждали и верили в освобождение нардепа, Савченко верили все украинцы, однако она вышла из тюрьмы и посыпались сепаратистские заявления. Политик подчеркивает, что, наверно, ни один украинец такого от нее не ожидал.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Тарас Чорновил, известный украинский политик, считает, что тысячи украинцев уже не раз пожалели о том, что не находились в Николаеве в тот момент, когда Надежду Савченко забросали яйцами, однако депутат сама виновата в том, что многие граждане Украины ее возненавидели.Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, Чорновил отметил, что многие французы, к примеру, не любят Марин Ле Пен, но они никогда не станут ее забрасывать яйцами, и этому имеется объяснение. «Это как раз тот случай, когда украинцы жалеют, что не были в Николаеве, когда Савченко закидали яйцами. Если ты отстаиваешь свою точку зрения в политических дискуссиях, цивилизованно, по закону, то имеешь полное право на возмущение, когда твой оппонент не проявляет к тебе должного уважения. И так развиваются многие страны мира. Люди проводят акции протеста или пикеты. Жители Франции выступали против Ле Пен, но ее не забрасывали яйцами и не обливали зеленкой», пишет Чорновил.По его словам, французы знают всю политику Ле Пен, и она была известна с самого начала, а вот с Савченко совсем другая история. Миллионы украинцев ждали и верили в освобождение нардепа, Савченко верили все украинцы, однако она вышла из тюрьмы и посыпались сепаратистские заявления. Политик подчеркивает, что, наверно, ни один украинец такого от нее не ожидал.