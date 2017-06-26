Журналист сообщил важную новость из Евросоюза

Рикард Йозвяк, брюссельский журналист, работающий на Радио Свобода, на своей странице в Твиттере сообщил о том, что Евросоюз продлит антироссийские санкции, введенные из-за военной агрессии, 28 июня, информирует replyua.net.
«Экономические санкции Евросоюза против России будут официально продлены в среду и опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза днем позже», отмечает Йозвяк. Напомним, что ранее Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, анонсировала продление санкций против РФ после 23 июня. Могерини при этом подчеркнула, что страны ЕС не могут смягчить санкции, поскольку нет никакого продвижения в выполнении Минских договоренностей со стороны России.
Ранее лидеры ЕС уже заявили о намерении продлить санкции – срок действия истечет в июле, но антироссийские ограничения будут продлены еще на шесть месяцев. Это решение утвердят на уровне послов Евросоюза.