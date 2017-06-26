Цимбалюк: Макрон без церемоний назвал Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Роман Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не стал придерживаться норм дипломатии и откровенно высказал все, как на духу, назвав во время пресс-конференции Россию страной агрессором, а аннексию Крыма – циничным захватом.
Как пишет Цимбалюк, то, что один из лидеров объединенной Европы решился все-таки назвать вещи своими именами – это первый шаг перестать на черное говорить белое. Это шаг к тому, что российские пропагандисты, которые рассказывали, как мантру новости, что «их там нет» скоро могут остаться без работы.
По словам журналиста, такие откровения Макрона ставят под угрозу «Нормандский формат», потому что кое-кто может обидеться и не захотеть заседать с французским президентом для решения донбасской проблемы. «Результаты дипломатической работы Порошенко видны невооруженным глазом: никто из наших партнеров не верит в рассказы Путина о том, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности Украины», – резюмировал Роман Цимбалюк.