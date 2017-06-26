Блогер: Макрон передал привет Путину, подчеркнув, что Анна Ярославовна – это украинская княгиня

Известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что после эпичного факапа президента РФ Путина с причислением Анны Ярославовны к русским, появились люди, смеявшиеся над писавшими о ней как о киевлянке. Мол, не имеет она никакого отношения к современному Киеву, а уж к Украине так и подавно. Любители подискутировать начали рассказывать целые истории о том, что Анна Ярославовна на самом деле русская и Киев – это чуть ли не русский город.
«Так вот, вам привет от президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что отношения Украины с Францией начались именно с нее Анны Ярославны. Уж не знаю, как те, кто отстаивал тезис о том, что Анна Ярославовна – это русская княгиня, теперь будет спать спокойно и переживет этот трагический момент, но это не так важно. Главное – что мокшанам снова смачно плюнули прямо промеж бесстыжих глаз», – написала блогер.
Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон сам затронул тему киевской княгини Анны, приветливо обозначив, что именно с нее начались плодотворные отношения двух великих держав.