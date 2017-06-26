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Журналистка: спустя три года «Самопомич» умудрилась растратить весь свой рейтинг и опять стать региональной политсилой

Журналистка: спустя три года «Самопомич» умудрилась растратить весь свой рейтинг и опять стать региональной политсилой
Известная украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что в каждой политической акции заложен определенный смысл и цель, но смысл голодовки трех депутатов из «Самопомочи» вовсе непонятен. Как пишет журналистка, все сводится к тому, что, скорее это было что-то вроде разгрузочных дней, когда после корпоратива с переменой десяти блюд – запираешь рот на замок.

Как пишет Марина Данилюк-Ярмолаева, Садовый и его партийные подчиненные хотели переиграть Гройсмана и администрацию президента, которые как по нотам разыграли мусорную проблему Львова. «Когда делать селфи с Березюком стало любимым развлечением киевлян, а Львовский облсовет взяла на себя вывоз мусора, Садовому не осталось ничего другого, как поехать в Киев и доставать партийцев из палаток перед администрацией президента», – написала блогер.

На парламентских 2014 «Самопомочь» стала третьей и имела все шансы развить свой успех, выдвинув своего лидера на президентский пост, но не судилось, ведь «Самопомич» 2017 – стала партией домашних вертепов. Партия, с всеукраинского уровня сдулась до регионального без какого-либо шанса на будущее.
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