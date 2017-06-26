«Как все смертные, в порядке очереди», - Саакашвили поймали в момент получения биометрического паспорта

Михаил Саакашвили, грузинский политик, как и тысячи украинцев, решил оформить биометрический паспорт. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Любомир Васильев, сокурсник Саакашвили, а также выложил соответствующее фото.
Оказалось, что бывший глава Одесской области оформлял загранпаспорт в общей очереди – стоял в ней, чтобы подать документы. «В очереди за биометрическим паспортом в окошко «Готово» можно встретить известного однокурсника. Все в очереди, никакой коррупции», написал Васильев. Напомним, что, по данным Госпогранслужбы Украины, среди всех украинцев, имеющих загранпаспорта, биометрическими документами владеют около 30 процентов граждан. Украина получила безвизовый режим 11 июня, и по состоянию на 23 июня было отказано во въезде в страны Европейского Союза 33 украинцам.
Ранее украинские пограничники заявляли о том, что число украинцев на пунктах пропуска увеличится в разы после получения безвиза, однако такая ситуация продлится недолго – через несколько недель пункты пропуска будут работать уже в обычном режиме.