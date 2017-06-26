валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Журналистка: Боровик стал очередным обманом не только для Порошенко, но и для всех украинцев

Журналистка: Боровик стал очередным обманом не только для Порошенко, но и для всех украинцев
Украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева у себя в Facebook пишет о том, что многие в Facebook высмеяли интервью Саши Боровика российскому телеканалу «Вести 24». По мнению блогера, ничего нового от Боровика мы, по сути, не услышали, но вот два года назад в Украине никто не обратил внимание, что Боровик учился в школе КГБ, подделал студенческий химфакультета МГУ, сбежал заграницу. Как пишет журналистка, тем не менее, без единой проверки мальчику совершенно инфантильно дают украинский паспорт, сватают на ответственные посты: МЭРТ, Одесская ОГА, потенциальное мэрство в Одессе.

«По факту – оказывается, что это липа липовая и надо срочно разрывать все связи с ней: отрекаться, лишать паспорта, клеймить в соцсети. После интервью «Вести 24» у меня осталось послевкусие тупого обмана. То же самое Надя Савченко, чьи босые ноги и голые плечи стали предметом для хи-хи и ха-ха в пятницу, чье появление с сигаретой в сессионном зале стало признаком невоспитанности и колхозного происхождения девушки, чей фак для Гройсмана – обсуждали все, кому не лень», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.

По ее словам, Боровик и Надя Савченко сегодня – примеры во плоти пустышек и проходимцев, воспетых пиарщиками и журналистами. Это также шпилька в сторону власти и Порошенко лично: иногда надо банально проверять, кому вы суете в руки украинское гражданство или звезду Героя.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
25 июн 2017
12393

Госпогранслужба: резко увеличилось число украинцев, уезжающих в Россию

В Государственной пограничной службе рассказали о том, что за первые пять месяцев текущего года, число украинцев, уезжающих в Россию, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

25 июн 2017
9826

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Блогер Богдан Карпенко у дописі на персональній сторінці в Фейсбук пояснив до яких наслідків призведе організований мером Львова Андрієм Садовим мітинг, - про це інформує новинний портал replyua.net.

25 июн 2017
8465

Рабинович: операція «ТрампНаш» закінчилась. Скоро почнеться операція «ПадіжСкоту»

Російський фінансист та опозиційний блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу чергової гучної відставки у російському політикумі, - про це інформує новинний ресурс

Последние новости

Омелян: на украинский рынок может зайти крупнейшая авиакомпания США

Журналистка: спустя три года «Самопомич» умудрилась растратить весь свой рейтинг и опять стать региональной политсилой

Порошенко: уже скоро крымскотатарский и украинский флаги будут развеваться в Крыму

Томбинский: мировые лидеры практически забыли об Украине – их интересуют другие проблемы

Опрос: четверка самых знаковых людей для россиян – Сталин, Путин, Ленин и Петр І

Эксперты: на всех пляжах Одессы вода безопасна для купания

Спільна мета: Порошенко анонсував швидке повернення Криму

Боровик пояснив, чому дав інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ

Аграмунт відмовився добровільно йти відставку – ЗМІ

Гройсман звинуватив Семенченка у координуванні блокади Донбасу з Росією

Соціолог розповів, як сміттєва блокада вплинула на рейтинг Садового

«В 7 утра место занимать не нужно», - в сети показали пустые пляжи Евпатории

«Как все смертные, в порядке очереди», - Саакашвили поймали в момент получения биометрического паспорта

В России заявили о полном уничтожении химоружия

Журналистка: Боровик стал очередным обманом не только для Порошенко, но и для всех украинцев

Возобновление подачи горячей воды в Киеве снова перенесли

Сталин, Путин, Ленин и Пушкин, - россияне назвали своих кумиров

Россия продолжает двигаться к тому, чтобы потерять право проведения ЧМ-2018, – Пономарь

Металлургический завод в Донецке остановил работу неделю назад

На «Ехо Москви» запустять передачу українською мовою – Ганапольський

 Новости за день