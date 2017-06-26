Журналистка: Боровик стал очередным обманом не только для Порошенко, но и для всех украинцев

Украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева у себя в Facebook пишет о том, что многие в Facebook высмеяли интервью Саши Боровика российскому телеканалу «Вести 24». По мнению блогера, ничего нового от Боровика мы, по сути, не услышали, но вот два года назад в Украине никто не обратил внимание, что Боровик учился в школе КГБ, подделал студенческий химфакультета МГУ, сбежал заграницу. Как пишет журналистка, тем не менее, без единой проверки мальчику совершенно инфантильно дают украинский паспорт, сватают на ответственные посты: МЭРТ, Одесская ОГА, потенциальное мэрство в Одессе.
«По факту – оказывается, что это липа липовая и надо срочно разрывать все связи с ней: отрекаться, лишать паспорта, клеймить в соцсети. После интервью «Вести 24» у меня осталось послевкусие тупого обмана. То же самое Надя Савченко, чьи босые ноги и голые плечи стали предметом для хи-хи и ха-ха в пятницу, чье появление с сигаретой в сессионном зале стало признаком невоспитанности и колхозного происхождения девушки, чей фак для Гройсмана – обсуждали все, кому не лень», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, Боровик и Надя Савченко сегодня – примеры во плоти пустышек и проходимцев, воспетых пиарщиками и журналистами. Это также шпилька в сторону власти и Порошенко лично: иногда надо банально проверять, кому вы суете в руки украинское гражданство или звезду Героя.