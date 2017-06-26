Нардеп предложил не пускать в ЕС тех, кто рассказывал о флюорографии на КПП и мойке туалетов

Почти два года за биометрическим паспортом в Украине никто не обращался, украинцы верили всяким проходимцам, рассказывающим о том, что воюющей стране безвиз не светит, почти из каждого троллейбуса и маршрутки разносились разговоры о том, что безвиз не дадут из-за кризиса в Европе, звучали также рассказы о флюорографии на КПП и мойке туалетов. Как ни странно, но украинцам было все равно, что подобные тезисы разносили проходимцы, работающие на Москву. Доверия не было только к тем экспертам, журналистам и политикам, которые логично объясняли необратимость безвиза с оглядкой на формальные соглашения между Украиной и ЕС. Об этом в своем блогер пишет нардеп Сергей Высоцкий, передает replyua.net.
«Совок» – не в организации центров. «Совок» – в полном недоверии к собственной стране. «Совок» – в полном игнорировании логики в пользу совковых же стереотипов. «Совок» – в непонимании того, как, по каким принципам, функционирует свободный мир», – написал Высоцкий.
Он добавляет, что на самом деле простее простого декоммунизировать улицы, но декоммунизировать умы сложно. Без общества свободных, инициативных и ответственных граждан нам не стать свободной, инициативной и ответственной страной.