Журналист: катастрофа на Донбассе станет страшнее аварии на Чернобыльской АЭС

Константин Машовец, координатор «Информационного сопротивления» и военный журналист, считает, что на Донбассе назревает чудовищная катастрофа, и она будет намного страшнее аварии, произошедшей более тридцати лет назад на Чернобыльской АЭС.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, Машовец подчеркнул, что на Донбассе проседают пласты, на поверхность продолжается выброс технических вод, содержащих опасные вещества. «И экологическая катастрофа может охватить регион масштабом от Азовского моря до Ростова-на-Дону включительно. Дело в том, что водоотлив осуществляется там сейчас только на некоторых шахтах. Нижние горизонты были затоплены. Учитывая, что на одной из шахт когда-то был произведен ядерный взрыв, нетрудно догадаться, что будет», отметил журналист. Согласно его прогнозам, проседания пластов могут затронуть площадь в 15 тысяч квадратных километров.
Машовец напомнил всем, что почти сорок лет назад в Енакиево был атомный взрыв, после чего остались радиоактивные материалы с длительным сроком распада, и в настоящий момент полностью затоплен шахтными водами «Юнком». «Загазированность и затопление одновременно – можете представить себе, чем это чревато?», добавил Машовец.