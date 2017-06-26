Блогер: главным оружием Путина в этой войне была трусость, бездарность и паралич политической воли тех, кто ему противостоял

Российский оппозиционный блогер Павел Самсоненко в своем блоге пишет о том, что совершенно непонятно, когда многие в Украине и в Европе используют выражения «гибридная война», которое как бы намекает, что президент РФ Путин в 2014 году применил столь новые и неслыханно-коварные методы, что им просто не смогли ничего противопоставить, как гитлеровским танковым армадам в 1940 году.
«Спрашивается: что такого неслыханного и непреоборимого в нескольких ротах переодетого спецназа? Или в нескольких десятках собранных с бору по сосенке наемников во главе с истеричным реконструктором?», – задается вопросом блогер.
Он добавляет, что, выходит, что главным оружием Путина в этой войне была трусость, бездарность и паралич политической воли тех, кто ему противостоял в Киеве и западных столицах и, разумеется, объективный паралич всякой власти в тогдашней Украине. При этом блогер подчеркивает, что даже в условиях паралича власти, решительные действия лидеров при поддержке столь же решительных лидеров Запада задавили бы всю «войну» в зародыше, а так выходит, что военных учений испугались. «Мама, он блефует! Какой ужас! Давайте его скорее все умиротворять!», – подытожил блогер.