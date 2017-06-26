Журналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Популярный в Украине журналист и телеведущий Сергей Иванов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера был особенный ночной эфир на телеканалах экс-регионалов 112-м и NewsOne. Пальму первенства взяла Анна Герман, которая пыталась убедить украинцев в том, что после примирения Украины с Россией наши дети смогут отдыхать в крымском «Артеке», при этом Герман не уточнила, чей Крым будет после примирения. Также пресловутая регионалка не уточнила, зачем детям всесоюзная «здравница».
Не отстал от своей коллеги и Вадим Рабинович, который уже вовсю проникся журналисткой работой. Он, находясь под арестом в 1982-м году, более года успешно симулировал сумасшествие, в 2017-м году не очень успешно симулирует сознание: «Я никогда не пользуюсь депутатскими привилегиями – в их больницы не хожу, в их парикмахерские не хожу».
«Освещение телестудии, отражаясь от лысины Рабиновича, слепит телезрителя яркими бликами, и ты понимаешь, что галоперидол в «совке» делали качественный. Сколько лет прошло, а смотри, как прет», – написал Иванов. По его словам, Рабинович несколько раз повторил, что он хочет отбыть эту каденции честно, словно намекая на то, что честностью тут и не пахнет. «Свобода слова – не всегда праздник. Никто не обещал, что будет легко», – резюмировал Сергей Иванов.