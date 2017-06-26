Российский историк: остался очень неприятный осадок от комментариев россиян и украинцев относительно визита Порошенко в США

Виктор Мироненко, известный российский историк, в блоге на Гордоне пишет о том, что остался очень разочарован тем, как визит Порошенко в США прокомментировали украинские и российские пользователи, информирует replyua.net.
«Конечно, нет ничего зазорного в том, чтобы искать в Вашингтоне политической поддержки. Россия сама делала это совсем недавно, да так неаккуратно, что Трампу пришлось открещиваться от избыточных, с точки зрения истеблишмента его страны, симпатий к ней и ее президенту. Но чтобы вот так публично скандалить, кого примут первым... По-моему, это немного чересчур», пишет историк. По его словам, его душа, состоящая из русской и украинской половинок, после прочтения всех комментариев просто забилась в угол.
«Так что же произошло в Вашингтоне? Ни слова не сказали о Крыме. А санкции, напомню, вводились именно по этому поводу. США, судя по всему, не испытывают нужды на данном этапе вмешиваться в ситуацию – ни в Нормандском, ни в каком другом формате. На этом фоне несколько демонстративным выглядело гостеприимство военного ведомства. Похоже, что оно было рассчитано не столько на гостя, сколько на наблюдающих за происходящим в Москве», отмечает историк. Мироненко считает, что новая позиция США – «дело сделано, и нет никакой необходимости вмешиваться в чужие дела».