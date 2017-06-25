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Блогер: АТО «доживает» свои последние недели. Украина ждет из США оружие

Блогер: АТО «доживает» свои последние недели. Украина ждет из США оружие
Президент Украины Петр Порошенко во время общения с украинскими журналистами об итогах визита в Вашингтон подтвердил, что помимо целой череды важных встреч состоялись переговоры с министром обороны США, позже были проведены переговоры с первыми лицами США. Итог эти переговоров – это то, что позиция США четкая и целенаправленная – по поставку оборонного оружия США Украине попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года. Как пишет в своем блоге украинский блогер Кирилл Данильченко, это не просто важная информация это продолжение четкого сигнала всем украинцам, который еще раньше послал Турчинов.

По словам блогера, исходя из заявлений президента, скорее всего АТО скоро закончится, не зря «кровавый пастор», он же глава СНБО Александр Турчинов обещал изменить правовой режим, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказывал как будет оно оформлено, по сути режим военного положения закамуфлированный.

«Липецкая фабрика и офшоры больше не мешают Порошенко карать «ополчение». Святой «Дротик» или «Тоу» скоро привезут, все к тому идет. Офицеров запаса призывают, стрелять дают – на Алмазах, под Желобком, на Кикиморе стреляли так, что прямо в Минске слышали. Больше ничего не будет стоять между вами и ВСУ. Теперь коллекционируем новые отмазки почему власть «злочинна» – старые порвались», – подытожил Данильченко.
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