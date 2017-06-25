У «команды» Садового закончились здравые аргументы своих действий – на арене опять ждут Костю Гришина, – эксперт

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Известный украинский политолог Александр Хоруженко на своей странице в Facebook пишет о том, что он совершенно не видит в Антимайдане Садового никаких политических угроз. По мнению политолога, пиар садового – это обычная попытка остаться в своем виртуальном мире с высокими рейтингами, после того как обделался с поддержкой в реале. Андрей Садовый пытается делать вид, что он вышел победителем, при этом пытаясь уходить от тем шизофрении голодающих под администрацией президента.Как пишет политолог, именно поэтому и было созвано так называемое вече во Львове, чтобы убедить самого Садового, что он, как и прежде с высокими рейтингами и львовяне ему и дальше доверяют. Об этом свидетельствует время и место проведения. В такое время в воскресенье на площади рынок достаточно людей и без всякого митинга, можно заявлять о чем-либо и говорить, что люди вышли за мои идеи.«Между тем есть один момент, который меня беспокоит. У шизиков с «Самопомощи», похоже, заканчиваются аргументы и, учитывая наличие в «команде» таких людей, как Костя Гришин, меня беспокоит вероятность того, что люди, которые дважды стреляли из гранатомета в пустую хату Садового, могут что-то сделать этому сборищу», – резюмировал эксперт.