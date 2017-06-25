Известный общественный активист хочет взять пример с Березюка и объявить голодовку, требуя отставки Путина

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Популярный в Украине блогер и общественный активист Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что он совсем недавно узнал, что, оказывается, проблема львовского мусора была решена благодаря голоданию нескольких депутатов из партии «Самопомощи». Как пишет Карл Волох, прочитав эту новость, он вдруг понял, что многое в этой жизни упустил в то время, когда удача была в руках.«Я вдруг понял, какой же я неисправимый лох. Да за тридцать четыре килограмма, которые я наголодал в последние полгода, мог бы уже и с украинскими дорогами разобраться, и с коррупцией, и суды давным-давно перенабрал… Мне тут еще с пятнашку килограммов сбрасывать нужно. Как думаете, могу на смену президента России замахнуться?», - написал Карл Волох.Отметим, что после того, как руководство Львовской обладминистрации предложило помощь мэрии Львова в решении мусорной проблемы депутаты фракции «Самопомощи» во главе с главой фракции Олегом Березюком прекратили бессрочное голодание под администрацией президента. Правда не для всех это голодание окончилось удачно, так нардепа Оксану Сыроед из-под администрации президента сразу же забрала скорая.