Пока Россия контролирует Крым, на Донбассе не нормализуется обстановка – политолог

Вчерашний приезд российского президента Владимира Путина в Крым подтверждает мнение о нецелесообразности отрыва военно-политической задачи освобождения оккупированной части Донбасса от демилитаризации незаконно аннексированного Крыма. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал политический эксперт Виктор Небоженко. Он убежден, что Киев своим самым важным заданием должен определить деоккупацию Крыма, в связи с чем на обсуждение депутатов украинского парламента нужно выносить закон «Об освобождении оккупированных территорий Крыма и Донбасса».
«Крым необходимо поставить на первое место, так как его подвергли незаконной легитимации и юрисдикции Москвой насильственным способом. Но настоящее освобождение оказавшихся под оккупацией районов нужно осуществлять противоположными подходами. Вначале нужно очистить Донбасс и Луганск от российских военнослужащих, и, благодаря содействию американских и немецких властей, восстановить в данном районе государственную границу Украины. И затем, без замедлений, привлекая международное сообщество, приступить к освобождению Крыма», - считает Виктор Небоженко.
Эксперт уверен, что полная «нормализация» Донбасса невозможна, пока российские власти контролируют Крым.