Блогер рассказал, как Садовый и «Самопомич» дурят своих избирателей

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что совсем непонятно на кого рассчитан цирк мэра Львова Андрея Садового, который ездил под администрацию президента уговаривать своих подчиненных прекратить голодовку. Сергей Марченко отмечает, что он не оговорился, когда написал не соратников, а именно подчиненных. «Кто хоть немного в теме, знает, что ослушаться Садового в партии «Самопомич» не может никто. Кто не в теме, напомню, как из фракции «Самопомочи» в Раде выгнали Гопко и несколько других депутатов за их голосование по децентрализации», – написал блогер.
Он пишет, что, где Львов, а, где Киев, но Андрея Ивановича расстояние не останавливает и он летит из Львова в Киев, чтобы «уговорить» Березюка и Сыроид перестать голодать. При этом все мы понимаем, что развязать эту ситуацию мог один телефонный звонок или даже смс сообщение. По мнению блогера, такой поведения Садового связано с очередным пиаром, который львовский градоначальник решил провести на здоровье Сыроид.
«В интервью специализирующемуся на зашкваренных оппозиционерах каналу 112 Олег Березюк говорит: «Не можна дурити людей». Так вот, не можно, присоединяюсь. Но! Претенденты на власть уже три года топчутся по одним и тем же граблям. Рассчитывают на умный электорат, лидеров мнений и тут же дурят их так тупо, что аж обидно, что меня считают таким идиотом, а потом обижаются, что не оценили их на выборах», – резюмировал Марченко.