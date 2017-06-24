Блогер: будет не до шуток, когда Тимошенко вместе с экс-регионалами, новыми регионалами и другими ляшками выиграет выборы

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Популярный в Украине блогер Филипп Духлий на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинцам пора уже трезветь, ведь, по всей видимости, до следующих выборов осталось всего ничего, и парламентских и президентских. Как ни странно, но явным фаворитом идет Тимошенко и вместе с бывшими регионалами, новыми регионалами и другими ляшками, у всех них есть реальный шанс взять большинство.«Оказывается, что казус Филатова, когда все вокруг патриоты, а в итоге – идите все в темное место и рыги с беркутней на ключевых постах – это не только текущая реальность Днепра, а реальное будущее всей Украины», – написал Филипп Духлий. Он добавляет, что пока многие рассказывают, как плохо быть Лещенком и Шабуниным, пока критикую Порошенко и БПП с Народным Фронтом, пока защищаете мусорных мэров и безумных бывших губернаторов – разного рода приспособленцы ждут своего часа – перевыборов.«Вместо того, чтобы объединиться и создать нормальную здоровую партию, хоть не право-либерального, а хотя бы центристского толка мы дождемся того, что Юля с регионалами сядет на трон и вот тогда будет совсем не до рассуждений», – написал блогер.