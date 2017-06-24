Казарін до продажних журналістів: гроші таки пахнуть

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Публіцист Павло Казарін у власному блозі на платформі «Обозреватель» розмірковує з приводу того чи можна пробачити «роботу» на політиків-реваншистів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, Казарін зауважує, що українське медіаполе чітко ділиться на дві категорії. Перша з них – це українські ЗМІ. Вони можуть бути як професійними,так і не дуже, як провладними, так і нейтральними чи опозиційними, як такими, що дотримуються стандартів, так і відверто маніпулятивними. Джерела фінансування у них теж різні, як різна їх прибутковість. Проте не варто забувати і про іншу когорту – майданчики, власники яких просто вирішують завдання щодо деконструкції української державності. Вони можуть мати різну якість і спрямування, але незмінним залишається тільки те, що їх «замовники» явно не хочуть перемоги України у цій війні.Казарін зауважує, що це, ймовірно, дуже зручно – не задумуватись з чиїх рук отримуєш зарплатню, тим більше, що сили, які прагнуть реваншу, платять трохи більше середнього. Можна переконувати себе в тому, що це нічого не значить, що всі одинакові, що пам'яті українського суспільства вистачає максимум на місяць, що гроші не пахнуть. Але це не так – насправді ще й як пахнуть, - наголошує журналіст.